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Niğde'de 3 kişi FETÖ'den gözaltına alındı



NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 1 polis , 1 astsubay ve yapılanmanın sözde sohbet imamı göz altına alındı.

Alınan bilgilere göre Fettullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Niğde Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından soruşturma doyası kapsamında yapılanmanın üst düzey sohbet imamı olan A.Y , Şırnak'ta görev yapan ve açığa aldığı öğrenilen Niğdeli Astsubay Y.G ve Polis F.Y.'nin göz altına alındığı öğrenildi.

(YE-SK)



18.01.2017 11:56:09 TSI

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