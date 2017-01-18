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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de 3 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:53
Niğde'de 3 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 1 polis , 1 astsubay ve yapılanmanın sözde sohbet imamı göz altına alındı.
Alınan bilgilere göre Fettullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Niğde Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından soruşturma doyası kapsamında yapılanmanın üst düzey sohbet imamı olan A.Y , Şırnak'ta görev yapan ve açığa aldığı öğrenilen Niğdeli Astsubay Y.G ve Polis F.Y.'nin göz altına alındığı öğrenildi.
(YE-SK)

18.01.2017 11:56:09 TSI
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