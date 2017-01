YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DİKA tarafından Siirt'te 'Cazibe Merkezleri Programı' tanıtıldı

SİİRT (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Siirt Destek Ofisi, yeni yatırım paketinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için geliştirilen 'Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Tutulmaz, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan özel sektör yatırımlarına yönelik 'Cazibe Merkezleri Programı' ön talep başvurularının başladığını söyledi. Tutulmaz, bölgenin işsizlik başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal sorunların, terör örgütleri tarafından istismar etmek istedikleri konular olduğunu belirterek, "İlimizde yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere, sanayicilere tüm imkanlar seferber edilecek. Öncelikle burada sizler ve ardından bölge dışındaki yatırımcıları çekmemiz gerekir" dedi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise Başbakan Yıldırım'ın açıklamış olduğu Cazibe Merkezleri Programı'nın son dönemde bölgenin kalkınması için en kıymetli çalışma olduğunu belirtti. Cazibe Merkezleri Programının on yıllık bir çalışmanın ve emeğin sonucu olarak ortaya çıktığını kaydeden Altındağ, "Dünyada neredeyse yirmi ülkenin bütçesinden fazla 63 milyar dolarlık bir yatırım paketi var. İçinde üretimin ve istihdamın olduğu ve bu bölgenin ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapılan çok kıymetli bir çalışma. Yani Cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar yaklaşık yirmiye yakın teşvik paketi açıklandı. Ama bunun gibi ayağı yere basan, işsizliği önleme noktasında önemli tedbirler alan, göçü engelleyen bir çalışma olmamıştı. Onun için biz bu programa yüzyılın hadisesi olarak bakıyoruz. Dolayısıyla bu iller üzerinde paydaşlarımızı buraya çekmek için çalışmalarımıza başladık. Bir önemli hadisede başka bir bölgede bulunan fabrikanızı bu bölgeye taşımak için destek veriyor. Her yönüyle bakıldığı zaman yapmamak için bir neden yok. Dolayısıyla bunu gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Burada yatırımların olması işsizliğin ortadan kalkmasını göçün önlenmesini ve Bölgeler arası eşitsizliğin ortadan kalkmasını önemli şekilde etkileyecektir" diye konuştu.

Cazibe Merkezi Programına yüzyılın olayı olarak baktıklarını aktaran DİKA Genel Sekreteri Altındağ, ajans olarak ön kayıt formları başlattıklarını, burada yatırımcının önümdeki tüm bürokratik engellemelerin ortadan kaldırıldığını aktırdı. Altındağ, "Altıncı bölge teşvik paketi ile birlikte Cazibe Merkezleri Programı'ndan da faydalanacaksınız. Bir teşvik paketi açıklandığı zaman yasa gereği diğerinin hükmü kalmaz. Ancak devlet gerçekten ilk defa batı ile arasında bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapılmış. Onun için biz dört ilde yatırım destek ofislerimizi aktif hale getirdik. Bunların eğitimlerini aldık bunun için bu noktada bizden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Yani danışmanlık hizmetinden her türlü hizmeti veren bir teşvik paketi var. Yatırımcı burada üretimin ve istihdamın olduğu kalemler üzerinde duracak. KOBİ'lerden daha büyük ölçekli yatırımlar bu cazibe merkezleri programına iştahla bakmaktadır. Bakanlık ile gelen talepleri değerlendiriyoruz. Büyük bir iştahla çok önemli yatırım hamleleri düşünceleri olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Siirt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdal Özçelik tarafından katılımcılara sunum gerçekleştirmesiyle program sona erdi

18.01.2017 12:06:42 TSI

