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Akademi Adıyaman Dergisinin 13. sayısı çıktı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi "Akademi Adıyaman" dergisinin 13. sayısı yayımlandı.

Adıyaman turizmini kapağına taşıyan ve "Nemrut'tan Daha Fazlası İçin, Adıyaman'da 48 Saat, Adıyaman'da 7 Gün" kapak konusuyla yayımlanan Akademi Adıyaman dergisinde Adıyaman Üniversitesindeki bilimsel, sosyal ve kültürel haberlerin yanı sıra Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerine de yer veriliyor.

Editörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Selim Somuncu'nun yaptığı dergide "Rektör'den" bölümünde Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün mesajına, "Editörden" bölümünde ise Yrd. Doç. Dr. Selim Somuncu'nun yazısına yer veriliyor.

Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan üniversite haberlerini sayfalarına taşıyan Akademi Adıyaman Dergisinde haberler arasında "2016-2017 Akademik Yılı Açıldı", "TBMM Başkanı Kahraman Üniversitemizi Ziyaret Etti", "İlk Dersi Rektörümüz Verdi" ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün basın mensuplarına verdiği röportaj gibi birçok haber yer alıyor.

Kapak konusunda ise Arş. Gör. Reşat Arıca tarafından hazırlanan "Adıyaman'da 48 Saat" ve "Adıyaman'da 7 Gün" adlı makaleleri ile Adıyaman'da 2 ve 7 gün boyunca gezilebilecek, görülebilecek yerler anlatılıyor. Bunların ardından yine Arş. Gör. Reşat Arıca'nın "Şehr-i Adıyaman" makalesi yer alırken Arş. Gör. Hülya Yeşilyurt'un "Adıyaman'da Doğa Turizmi", Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin "Kültür Turizminde Türkiye'nin Yeni Gözdesi Adıyaman", Doç. Dr. Çiğdem Sabbağ'ın "Adıyaman Yemek Kültürü", Öğr. Gör. Dr. Sunay Akkaya'nın "Ciğerli Pilavdan Hasideye Adıyaman'ın İmgesel Yemekleri", Doç. Dr. Murat Gökhan Dalyan'ın "Adıyaman'ın Köprüleri" ve Arş. Gör. Dr. Caner Çalışkan'ın "Adıyaman: Tarihine Uzanan Kökler, İnanç ve Turizm Davranışı" makaleleri ile Adıyaman turizmi çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor.

Kapak konusunda dışında ise Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesini tanıtmayı amaçlayan dergide bu ayki röportaj kısmında Adıyamanlı Abdurrahman Özabacı yer alıyor. Özabacı röportajında Adıyaman esnaf folklorunun unutulan bir ritüeli olan "Pazar duası Geleneğini" anlatıyor.

(CK-SD-Y)



18.01.2017 12:07:46 TSI

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