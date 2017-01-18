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Konteyner yangını korkuttu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:04
Konteyner yangını korkuttu
Konteyner yangını korkuttu

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da bir evin önünde bulunan konteynerda çıkan yangın korkuya neden oldu.
Olay, Batman Kuyubaşı TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aylardır aynı yerde bulunan ve içinde ne olduğu öğrenilemeyen konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm konteynırı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
(MŞY-AKK-Y)

18.01.2017 12:08:30 TSI
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