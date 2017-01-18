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Başkan Genç "Siyasetçi sözünde durmalı"



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TRABZON (İHA) - Trabzon Ortahisar Belediyesi kırsal mahalle yollarındaki asfaltlama ve betonlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, en son Dolaylı Mahallesi'nde asfaltlanan 3 km'lik yolun açılışını gerçekleştirirken burada yaptığı konuşmada, siyasetçilerin sözlerinde durmalarının önemine vurgu yaptı.

Açılışa AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Çoban ile çok sayıda davetli katıldı.

Seçim sürecinde Dolaylı Mahallesi'ne vermiş olduğu yol sözünü yerine getirmenin mutluluğunu, huzurunu ve bahtiyarlığını yaşadığını belirten Başkan Genç, "Bugün benim için ayrı bir gün. Seçim sürecinde burayı ziyaretimizde mahalle başkanlarımıza, muhtarımıza ve vatandaşlara yol sözü vermiştik. Seçildikten sonra bismillah deyip başlayacaktık. Şu anda hamdolsun verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bugüne kadar da yerine getiremeyeceğiz hiçbir söz vermedik. Elhamdülillah bütün sözlerimizi yerine getirdik. Siyasetçiler sözünde durmalı" dedi.

Yolların genişletilerek asfaltlanmasında ve betonlanmasında vatandaşların fedakarlığının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Vatandaşlar arazilerini verdiler ve bu hizmeti güzel bir şekilde yaptık. Zaten bizim için asıl olan ahirete intikal ettikten sonra bu hizmetlerden dolayı hayırla anılmaktır. Burada 3 km'lik asfaltlama yaptık. Söz verdiğimiz gibi bütün Ortahisar'ın yollarını görev süremiz sona ermeden bitireceğiz. Sizin bize verdiğiniz emaneti yerine getiriyoruz. Sizin verdiğiniz vergilerle bu hizmetleri icra ediyoruz. Bu işler kolay işler değil. Vatandaşlarımızın fedakarlığı gönüllü bir şekilde arazilerini vermeleri bizleri de motive ediyor. Buranın mahalle başkanı Ali Faik abimize ve teşkilat mensuplarımıza, bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu hizmetleri yapacağımız paraların Ankara'dan gidip koparılması da lazım. Biz de görev süremiz boyunca ne kadar para koparıp yatırım yaparsak ona çalışacağız. Bizim böyle bir görevimiz, sorumluluğumuz var. Cenabı Allah bizi mahcup etmesin. Sizler daha fazlasına da layıksınız. Çünkü bu toprakların koruyucusu sizlersiniz. 15 Temmuz'da bunu çok net gördük. Bu yolun Elmalık mevkiine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yolun 200 m. kısmının devamı için Başkan Yardımcımız Kemal Bey'e talimat veriyorum. İnşallah daha iyi güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle bu yolun yapımında emeği geçen herkese bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Dolaylı mahallesi muhtarı Selami Durmuş ise Başkan Genç'in seçim vaadini yerine getirmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

(BK-ÖS-Y)



18.01.2017 12:08:51 TSI

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