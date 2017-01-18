18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zabıtadan 1 yılda 231 bin denetim

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:04
Zabıtadan 1 yılda 231 bin denetim
Zabıtadan 1 yılda 231 bin denetim
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, toplum sağlığı ve düzenini korumak amacıyla 231 bin denetim yaptı
- Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen mesken, araç ve iş yerlerine toplam 1 milyon 556 bin TL peşin para cezası uygulandı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA)  Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında ulaşım ve trafik, çevre ve hava kirliliği başta olmak üzere benzinlikler, LPG istasyonları, sıhhi müesseseler gibi çok sayıda ve çeşitli iş yerlerinde yoğun denetimler gerçekleştirirken, seyyar satıcılar ve dilencilerle de mücadele etti. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen mesken, araç ve iş yerlerine toplam 1 milyon 556 bin TL peşin para cezası uygulandı.
Zabıta Dairesi Başkanlığınca kent içi ulaşımda önemli yer tutan özel toplu taşıma araçlarından ruhsatlı minibüsler, özel halk otobüsleri, servis araçları, ticari taksiler, hafriyat kamyonları, otopark işletmeleri, nakliye araçları, sebze-meyve kamyonları, şehirlerarası otobüsler ve korsan araçlara kadar toplam 72 bin 386 denetim gerçekleştirildi. Büyükşehir Zabıtası, bu denetimlerde, kurallara uymayan veya eksiklikleri bulunan ticari araçlara 1 milyon 161 bin TL peşin para cezası uyguladı. Bu miktarın 1 milyon 21 bin TL'sini, kurallara uymayarak çevreyi kirleten hafriyat kamyonları ile iş makinelerine kesilen cezalar oluşturdu. Araçlar 19 bin 771 kez denetlenirken, bin 227 hafriyat kamyonuna da geçici park yaptırımı uygulandı. ALO 153 Mavi Masa ve Büyükşehir Zabıta Dairesine, ruhsatlı minibüslerle ilgili 17 bin 618, özel halk otobüsleriyle ilgili 278, servis araçlarıyla ilgili bin 921, ticari taksilerle ilgili bin 797, hafriyat kamyonlarıyla ilgili 664, otopark işletmeleriyle ilgili bin 274 ve şehirlerarası otobüslerle ilgili 1016 şikayet ulaştı. Zabıta Daire Başkanlığı, bu şikayetler doğrultusunda 409 ruhsatlı minibüs, 13 özel halk otobüsü, 50 şehirlerarası otobüs, 11 korsan araca da geçici park yaptırımı cezası verdi.

19 otoparka mühürleme
Büyükşehir Zabıtası, Ankara'da yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı gerekçesiyle 30 işyerini de mühürledi. Zabıta tarafından mühürlenen iş yerlerinden 19'unu otopark işletmeleri oluşturdu. Çevre ve hava kirliliği denetimleri kapsamında yaklaşık 27 bin mesken ve işyerine 80 bin TL para cezası kesen Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplumun huzuru ve sağlığı için yasal yetkilerini kullanarak, 1 yılda bin 567 gayri sıhhi müessese, 164 benzin istasyonu, 20 LPG istasyonu, 25 bin 379 reklam tabela ve totem, 84 bin 233 bez afiş, 3 bin 422 otobüs yazıhanesi, 1371 büfe ve 198 umumi tuvalet denetimi yaptı. Büyükşehir Zabıtası, büyük market ve gıda toptan depolarının da aralarında bulunduğu sıhhi müesseselere yaptığı 7 bin 735 denetimde de 131 bin 408 TL peşin para cezası yazdı. Büyükşehir Zabıtası, bu kapsamdaki tüm iş yerlerine 315 bin TL peşin para cezası uyguladı. Geçtiğimiz yıl seyyar satıcı ve dilencilerle mücadelesini de sürdüren Zabıta ekipleri, 2 bin 118 seyyar satıcıya 13 bin TL, 5483 dilenciye de 572 TL peşin para cezası uyguladı.

Toplam 1 milyon 556 bin TL cezası kesildi
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yoğun denetimlerle 2016 yılında 'işyeri, mesken ve araç' başlıkları altında toplam 230 bin 966 denetim gerçekleştirirken, bu denetimlerde eksiklikleri tespit edilen mesken, araç ve iş yerlerine toplam 1 milyon 556 bin TL peşin para cezası uyguladı ve tahsilatını gerçekleştirdi.
(JA-MK-Y)

18.01.2017 12:08:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "17-25 ARALIK OPERASYONUNU BİRİLERİ ISRARLA ŞAHSİ MESELEM OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTI, HALA DA ÇALIŞIYOR. HALBUKİ 17-25 ARALIK OPERASYONU YARGIYI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN BU ÖRGÜTÜN (FETÖ) KENDİNİ İNKAR EDİLEMEZ BİR ŞEKİLDE AÇIĞA ÇIKARMASININ ADIDIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DARBECİLERLE, CUNTACILARLA, VESAYET ODAKLARIYLA MÜCADELESİ ADINA YARGIYA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ, BU ÖRGÜT (FETÖ) KENDİ MİLİTANLARINA YOL AÇMAK İÇİN KULLANMIŞTIR. BU DURUM, SADECE KADROLARIN İSTİLASINA YOL AÇMAMIŞ, AYNI ZAMANDA DARBECİLERLE, CUNTACILARLA, VESAYET ODAKLARIYLA YAPTIĞIMIZ MÜCADELEYE DE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VERMİŞTİR."

Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Venezuela'da kanser ilacı krizi
YEREL

VENEZUELA'DA KANSER İLACI KRİZİ
Kış Gençlik Kampları başlıyor
YEREL

KIŞ GENÇLİK KAMPLARI BAŞLIYOR
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a gitti
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, DAVOS'A GİTTİ
Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Türkiye, Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda
YEREL

TÜRKİYE, DÜNYA TAKIMLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NDA

Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:
'Gündem Yenimahalle'de spor ve sağlık konuşuldu
YEREL

'GÜNDEM YENİMAHALLE'DE SPOR VE SAĞLIK KONUŞULDU
Bozdağ AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ AA EDİTÖR MASASI'NDA
&quot;KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı&quot; tanıtımı
YEREL

"KEİ 2. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI" TANITIMI
16. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi
YEREL

16. ULUSAL TARIM VE GIDA KONGRESİ
ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı
YEREL

ABD'NİN ESKİ BAŞKANI BUSH HASTANEYE KALDIRILDI

Nadasa bırakılan alanlarda baklagil üretilsin önerisi
YEREL

NADASA BIRAKILAN ALANLARDA BAKLAGİL ÜRETİLSİN ÖNERİSİ
350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni
YEREL

350. AR-GE MERKEZİ BELGE TÖRENİ
Yenimahalle'de kadınlara özel seminer
YEREL

YENİMAHALLE'DE KADINLARA ÖZEL SEMİNER
FETÖ'nün &quot;emniyet imamları&quot;na yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN "EMNİYET İMAMLARI"NA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Torba yasa&quot; ile 79 milyona müjde
YEREL

"TORBA YASA" İLE 79 MİLYONA MÜJDE
Hintlerin &quot;Jallikattu&quot; yasağı protestoları
YEREL

HİNTLERİN "JALLİKATTU" YASAĞI PROTESTOLARI

1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı
YEREL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 24 FİRMA ŞARTNAME ALDI
Yaya Toure'den Çin'e ret
YEREL

YAYA TOURE'DEN ÇİN'E RET