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Kaymakam şehit ailelerinin sorunları dinledi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Kaymakamı Fatih Kızıltoprak Velimeşe mahallesinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit P. Astsb. Çvş. Arif Çekiççioğlu ve Şehit Jandarma Er Yavuz Ayan'ın ailelerini ziyaret eden Kaymakam Kızıltoprak, ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kaymakam Kızıltoprak, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin, Türkiye'ye birer emanet olduğunu vurgulayarak, herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda bizzat kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Erkan Çınar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, İlçe Sağlık Müdürü Ecem Ünal Çavuş ve Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi de katıldı.

(HLD-MEF-Y)



18.01.2017 12:08:01 TSI

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