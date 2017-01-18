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Koçarlı'da yol toplantısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:07
Koçarlı'da yol toplantısı
Koçarlı'da yol toplantısı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasında yapımı devam eden karayolu ve 2017 yılı Şubat ayı içerisinde ihalesi yapılacak olan Turizm Yolu hakkında Koçarlı Kaymakamlığı toplantı salonunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Karayolları 2. Bölge Müdür vekili Zeki Ali Yazıcıoğlu, Karayolları Aydın Şube Şefi Mustafa Karadağ, Karayolları Proje Mühendisi Zühtü Karadağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantı soru cevap şeklinde yapılırken, katılımcılar sorularına yanıt buldular.
Toplantının verimli geçtiğini ifade eden muhtarlar, memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Fırat Çelik ve Karayolları Müdürlüğü temsilcilerine teşekkür ettiler.
Toplantı sonunda katılımcılar Koçarlı Kaymakamlığı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(OD-İK-

18.01.2017 12:11:27 TSI
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