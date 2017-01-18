Bayan hentbolcular gol yağdırdı
- Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştiriliyor
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, Adana'da heyecan fırtınası estirmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde bayan hentbolcular filelere gol yağdırdı.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda 3 gün sürecek Hentbol Federasyonu Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları'nda Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, Zağnosspor, Üsküdar Belediyesi, Artsam Koleji takımları sahaya çıktı. İlk gün maçlarında Zağnosspor rakibi Üsküdar Belediyespor'u 37-21 yendi. Taraftar desteğini arkasına alan Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, rakibi Artsam Koleji karşısında üstünlük sağladı. Adana temsilcisi bayan hentbolcular, maçı 32-19'luk skorla kazandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül turnuvanın evsahibi olarak Başkan Hüseyin Sözlü adına kulüplerin kaptanlarına çiçek, hakemlere de teşekkür plaketleri verdi. Hentbol Federasyonu yöneticileri ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, heyecan içinde geçen maçları şeref tribününden izledi.
Turnuvanın ikinci gününde Üsküdar Belediyespor-Artsam Koleji, Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK-Zağnosspor karşı karşıya gelecek.
(ELF-Y)
18.01.2017 12:11:38 TSI
NNNN