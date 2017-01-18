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Adıyaman Valiliği toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarını belirledi



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valiliği, 2017 yılı içerisinde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili yerleri belirledi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman il merkezinde 2017 yılı içerisinde yapılacak olan açık hava toplantı alanları, ilk toplanma yerleri ile yürüyüş güzergahları, asıl ve alternatif miting alanı ve yürüyüş güzergahı niteliği taşıyan toplantı alanları, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ile bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi gereğince belirlenmiştir.

Asıl toplantı ve gösteriş yürüş alanı toplanma yeri 2663. 1129. 2662 ve 2645. Sokakların Haydarefendi Caddesi ile birleştiği kavşak.

Yürüyüş güzergahı toplanma alanından Haydarefendi Caddesini takiben miting alanı.

Miting alanı Mimar Sinan Mahallesi 1119. 1120. 2606 sokakların Arzum Kent Caddesi ile Haydarefendi

Caddesinin kesiştiği kavşak.

Afiş ve pankart asma yerleri, miting alanı çevresinde bulunan billboardlar, boşluklar ve resmi kurum binaları haricinde ilgililerden izin alınan yerler.

Dağılma yerleri Mimar Sinan Mahallesi 1119. 1120. 2606 Sokakların Arzum Kent Caddesi ile Haydarefendi Caddesi.

Altarnatif toplantı ve gösteri yürüyüş alanı toplanma yeri 546. VE 547. sokakları ile Sakarya Caddesinin kesiştiği yer.

Yürüyüş güzergahı toplanma alanından Sakarya Caddesini takiben miting alanı.

Miting alanı, Turgut Reis Mahallesi 101. 103. 117. Sokakların Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği kavşak.

Afiş ve pankart asma yerleri miting alanı çevresinde bulunan billboardlar, boşluklar ve resmi kurum binaları haricinde ilgililerden izin alınan yerler.

Dağılma yerleri Turgut Reis Mahallesi 101. 103. 117. Sokaklar, Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesi."

(AHM)



18.01.2017 12:11:48 TSI

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