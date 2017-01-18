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Muhtarlardan Kaymakam Öztürk'e ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:15
Muhtarlardan Kaymakam Öztürk'e ziyaret
Muhtarlardan Kaymakam Öztürk'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki muhtarlar, Kaymakam Recep Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.
Eleşkirt Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Naci Sarı ve beraberindeki muhtarlar, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk'ü ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Naci Sarı, ''Sayın Kaymakamım, ilçe halkımız adına size hoş geldiniz diyorum. Adana'nın Karataş Kaymakamlığından ilçemize atandınız ve 15 yıllık tecrübenizle kentimize çok büyük hizmetler sunacağınıza inanıyoruz. Şahsım ve derneğim adına ilçemizde yapacağınız bütün hizmetlerde, sizinle birlikte olacağımızı söylemek istiyorum'' dedi.
Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, misafirleriyle sohbet ederek ikramda bulundu.
(MSA-Y)

18.01.2017 12:19:53 TSI
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