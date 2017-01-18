YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Moymul Ortaokulu Futsal Yıldız Kızlar Takımı, ilçenin gururu oldu

Moymul Ortaokulu Futsal Yıldız Kızlar Takımı, ilçenin gururu oldu



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da düzenlenen Okullararası Futsal Yıldız Kız Takımı İl Birinciliği Müsabakaları'nda şampiyon Moymul Ortaokulu kız takımı oldu.

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Futsal Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakalarının final maçları Kütahya'da gerçekleştirildi.

Final maçında Altıntaş Gökçeler Ortaokulunu salon futbolunda 1-0 yenen Moymul Ortaokulu Yıldız Kız takımı şampiyonluk kupasını aldı.

Gerçekleştirilen turnuvada kızlarda 1'inci olan Moymul Ortaokulu, 10 - 12 Mart 2017 tarihleri arasında Eskişehir ilinde yapılacak grup müsabakalarında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

İlçenin gururu olan Yıldız Kız takımı kupa ve madalyalarını Okul Müdürü Ferhat Ural'ın ve beden eğitimi öğretmeni Birol Küçükoğlu'nun elinden aldı. (Tİ - EFE)



18.01.2017 12:22:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER