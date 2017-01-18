18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaturoğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile 2017 yatırım programını görüştü

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:19
Çaturoğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile 2017 yatırım programını görüştü
Çaturoğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile 2017 yatırım programını görüştü

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Başkan Yardımcısı Ömer Selim Alan ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile birlikte DSİ Zonguldak yatırımlarını görüşmek üzere Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, Zonguldak 2017 yılı yatırım programına alınması gerek projeler hakkında çalışma yaptıklarını söyledi. Çaturoğlu yaptığı açıklamada "AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İl Başkan Yardımcısı Ömer Selim Alan, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile birlikte, DSİ Genel Müdürü Murat Acu'nun makamında bir araya gelerek İlimizde devam eden baraj, gölet, içme suyu tesisleri ve isale hatları, dere ıslahı, taşkın koruma projeleri ile 2017 yatırım programına alınması gereken projeler üzerinde verimli bir çalışma yaptık. Genel Müdür Acu, Filos Çayı Taşkın Koruma 5. kısım yapım işinin ihalesinin geçtiğim ay yapıldığını ve ihale sürecinin devam ettiğini, ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağını ve yaklaşık 2,5 yıl içerisinde de tamamlanacağını belirttiler. Zonguldak Merkez Üzülmez Deresinin ıslah projesi ile Alaplı Çayı, Ereğli Gülüç Çayı ve Pençes Deresinin yukarı havzalarında yeniden bir çalışma yapılması için DSİ 23. Bölge Müdürüne gerekli talimatlarını verdiler. DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğe sunulan Zonguldak Merkez ve ilçelerimizdeki taşkın koruma projeleri ile diğer projelerin 2017 yılı yatırım programına alınması için önümüzdeki günlerde Genel Müdür Acu ile tekrara bir araya gelerek, projeler üzerinde çalışma yapma kararı aldık" şeklinde konuştu.
(SÖ-SÖ-Y)

18.01.2017 12:24:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Armutlucumalılardan öğrencileri sevindiren karne hediyesi
YEREL

ARMUTLUCUMALILARDAN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN KARNE HEDİYESİ
Öztürk, &quot;Mars Mira 2016 Barış Yürüyüşü&quot; sunumunu İzmir'de yaptı
YEREL

ÖZTÜRK, "MARS MİRA 2016 BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ" SUNUMUNU İZMİR'DE YAPTI
Zonguldak’ta at çiftliğinde yangın
YEREL

ZONGULDAK’TA AT ÇİFTLİĞİNDE YANGIN
Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu büyümeye devam ediyor
YEREL

KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Vali Kaban, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ KABAN, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
BEÜ 2017-2018 Akademik yılında çağrı merkezi hizmetleri programına öğrenci alacak
YEREL

BEÜ 2017-2018 AKADEMİK YILINDA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALACAK
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
AK Parti Kadın Kollarından Başkan Güneş'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN BAŞKAN GÜNEŞ'E ZİYARET