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Çaturoğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ile 2017 yatırım programını görüştü



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret etti.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Başkan Yardımcısı Ömer Selim Alan ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile birlikte DSİ Zonguldak yatırımlarını görüşmek üzere Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu'yu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, Zonguldak 2017 yılı yatırım programına alınması gerek projeler hakkında çalışma yaptıklarını söyledi. Çaturoğlu yaptığı açıklamada "AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İl Başkan Yardımcısı Ömer Selim Alan, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile birlikte, DSİ Genel Müdürü Murat Acu'nun makamında bir araya gelerek İlimizde devam eden baraj, gölet, içme suyu tesisleri ve isale hatları, dere ıslahı, taşkın koruma projeleri ile 2017 yatırım programına alınması gereken projeler üzerinde verimli bir çalışma yaptık. Genel Müdür Acu, Filos Çayı Taşkın Koruma 5. kısım yapım işinin ihalesinin geçtiğim ay yapıldığını ve ihale sürecinin devam ettiğini, ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağını ve yaklaşık 2,5 yıl içerisinde de tamamlanacağını belirttiler. Zonguldak Merkez Üzülmez Deresinin ıslah projesi ile Alaplı Çayı, Ereğli Gülüç Çayı ve Pençes Deresinin yukarı havzalarında yeniden bir çalışma yapılması için DSİ 23. Bölge Müdürüne gerekli talimatlarını verdiler. DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğe sunulan Zonguldak Merkez ve ilçelerimizdeki taşkın koruma projeleri ile diğer projelerin 2017 yılı yatırım programına alınması için önümüzdeki günlerde Genel Müdür Acu ile tekrara bir araya gelerek, projeler üzerinde çalışma yapma kararı aldık" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



18.01.2017 12:24:01 TSI

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