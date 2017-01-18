18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Bir el bin umut' cezaevindeki çocuklara umut oldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:24
'Bir el bin umut' cezaevindeki çocuklara umut oldu
'Bir el bin umut' cezaevindeki çocuklara umut oldu
- KTÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinin, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde yapmış olduğu "Bir El Bin Umut" projesi cezaevindeki çocukların sesi oldu

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği ile işbirliği içerisinde yapmış olduğu "Bir El Bin Umut" projesi cezaevindeki çocukların sesi oldu.
Cezaevinde bulunan ve suça sürüklenen çocukların toplumdan dışlanmak yerine onları topluma kazandırmak amacıyla yola çıkan proje ekibi, topladıkları kitap, kıyafet (bot, mont, pantolon, kazak), oyuncak ve ileride açılmasını planladıkları müzik dersi için gitar yardımında bulundular.
Proje kapsamında suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla bir alışveriş merkezinde konuyla ilgili bilgi vermek için Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri ile dernek üyeleri stand açarken, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen yardımların cezaevinde bulunan suça sürüklenen çocuklara en kısa sürede ulaştırılacağı öğrenildi.
(BK-ÖS-Y)

18.01.2017 12:29:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Genç &quot;Siyasetçi sözünde durmalı&quot;
YEREL

BAŞKAN GENÇ "SİYASETÇİ SÖZÜNDE DURMALI"
Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI
Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI
Büyükşehir Belediyesi'den yangın ve kurtarma eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'DEN YANGIN VE KURTARMA EĞİTİMİ
Trabzonspor, kupada Gümüşhanespor'a konuk olacak
YEREL

TRABZONSPOR, KUPADA GÜMÜŞHANESPOR'A KONUK OLACAK
Uzungöl'de temizlik çalışmaları başlayacak
YEREL

UZUNGÖL'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK
Meyve suyu kutularında uyuşturucu sevkiyatı
YEREL

MEYVE SUYU KUTULARINDA UYUŞTURUCU SEVKİYATI