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Erzincan Valiliği ile Türk Kızılay'ı arasında anaokulu inşası protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi tarafından Erzincan da yaptırılacak 3 derslikli anaokulu projesine yönelik Erzincan Valiliği ile Türk Kızılay'ı arasında protokol imzalandı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan Kızılay Şube Başkanı Halim Ferit Bayata, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi tarafından Erzincan da yaptırılacak anaokulu projesine yönelik hazırlanan protokol, Valilik makamında Vali Ali Arslantaş ve Erzincan Kızılay Şube Başkanı Halim Ferit Bayata tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında Anaokulu projesine ilişkin açıklama yapan Vali Arslantaş, anaokulunun Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Yenimahalle ve Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan okul öncesi öğrencilerinin okul ihtiyacını karşılayacağını ve aynı zamanda yüzde 97,51 seviyelerinde olan 5 yaş anaokulu okullaşma oranı seviyesinin yükseleceğini belirterek, yapılacak olan anaokulunun öğrencilere ve eğitimcilere hayırlı olmasını diledi.

Erzincan Kızılay Şube Başkanı Halim Ferit Bayata ise yaptığı açıklamada; "Toplumuna, milletine, vatanına faydalı birer fert olarak yetişeceğine inandığımız anaokulumuzun ve buna benzer ilimize yapılan yatırımların, insanımız üzerinde oynanmak istenen fitne oyunlarına iyi bir cevap olacağına inanıyorum." dedi.

(AA-AA-Y)



18.01.2017 12:30:39 TSI

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