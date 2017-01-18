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Maltepe Belediyesinden 2016'da 790 iş yerine ruhsat



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İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, 2016 yılında kuaförler ve yeme-içme yerleri öncelikli olmak üzere 790 iş yerine ruhsat verdi. Yıl boyunca Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın takdim ettiği ruhsatlar, esnafları da sevindirdi.

Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında, bayan kuaförleri ve yeme-içme yerleri başta olmak üzere 790 iş yerine ruhsat verildi. Ruhsatlardan 429'unu sıhhi, 82'sini GSM, 32'sini umuma açık ve 220'sini ise sıhhi müessese oluşturdu. Ruhsatlardan toplamda 1 milyon 135 bin 267 lira gelir elde edildi.



"Esnafımıza bol kazançlar"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Halk sağlığı açısından işletmelerin ruhsatlandırma ve kayıt altına alınmasının önemini çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak ilçemizin bu anlamdaki sorunlarını tespit ettik. 2015 yılında erkek kuaförlerini, bu seneyse bayan kuaförleri ve yeme-içme yerlerini ruhsatlandırdık. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi.

(HB-MK-Y)



18.01.2017 12:30:54 TSI

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