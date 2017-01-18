Vali Demirtaş, Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde incelemede bulundu
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, beraberinde Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde incelemede bulundu.
Polis merkezini gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan polisleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Vali Demirtaş, polis merkezini bir süre inceledikten sonra, her türlü güvenlik önlemlerinin alınması konusunda da polislere talimatlarda bulundu.
(ELF-Y)
18.01.2017 12:35:01 TSI
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