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'Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi' açıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:31
'Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi' açıldı
'Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi' açıldı
- Giyim kursunda üretilen giysiler de düzenlenen defileyle görücüye çıkarıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi tarafından 'Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisi' açıldı.
El Sanatları, Nakış, Resim, Mefruşat kurslarında üretilen ürünlerin yer aldığı sergide; Giyim kursunda üretilen giysiler de düzenlenen defileyle görücüye çıkarıldı.
Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kadın Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri; Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ile kurum kuruluş temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.
Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın selamlarını katılımcılara iletti. Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2017 Yılı Kültürel Etkinlikleri Takviminde yer alan bir sergi programında olduklarını ifade eden Mumcu, "Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezimiz hakikaten bölge insanımızın yoğun ilgisini görüyor. Bilindiği gibi burada pozitif bir ayrım var. Sadece bayanlarımız buradan faydalanabiliyor. Geleneksel sanat kurslarımız ve spor aktivitelerinden aylık 300 civarında bayan hemşehrimiz bu tesisimizden faydalanıyor. Buradaki aktivitelerimize katılarak zamanlarını bu anlamda daha kaliteli geçiren bütün bayanları hem tebrik ediyorum hem de gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kültür Dairesi kendi rekorunu kırdı
Açıldığı günden bu yana Kadın Kültür ve Spor Merkezi ile ilgili çok olumlu yorumlar aldıklarını belirten Mumcu, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. 2016 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı aslında kendine ait bir rekoru kırdı. Malatya merkezde ve bütün ilçelerimizde 400'ün üzerinde etkinlikle 220 bin civarında hemşehrimizle buluştuk. Hakikaten çok yoğun bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında da Kültür Dairemiz, bütün birimleriyle daha iddialı ve daha güzel programlarla tüm Malatya'ya hizmet vermeye devam edecek" dedi.
Kadın Kültür ve Spor Merkezi enstrüman kurslarına katılan kursiyerlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından giyim kursunda üretilen giysiler defileyle katılımcıların beğenisine sunuldu.
Program yoğun ilgi görürken, Hünerli Eller Yeni Yıl Sergisinin 5 gün boyunca Malatya'daki tüm bayanların ziyaretine açık olacağı belirtildi.
(BT-AOA-Y)

18.01.2017 12:36:12 TSI
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