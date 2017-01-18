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40 yıllık memura veda yemeği



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 40 yıllık memuriyet görevinin ardından emekliye ayrılan Hüsamettin Ser'e mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi.

Tokat Ticaret İl Müdürlüğünde görev yapan evli ve 3 çocuk babası Hüsamettin Ser (63), 1977 yılında memur olarak başladığı görevinden şef olarak emekliye ayrıldı. Tokat Ticaret İl Müdürü Kasım Karaca ve mesai arkadaşları tarafından emekliye ayrılan Ser'e veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşma yapan Müdür Karaca, emekli olmanın insan hayatında bir murat olduğunu söyledi. Yılların su gibi akıp geçtiğini ifade eden Karaca, "Dönüp arkamıza baktığımızda 30 yıl beraber çalıştığımız günlerde hep güzel şeyler hatırlayacağım. Zor günlerde el ele vermenin hazzını, kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Şimdi siz yeni umutlarla emekliye ayrılarak yeni bir başlangıca, yeni bir hayata doğru yol almaktasınız. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla göz açıp kapanıncaya kadar geçiyor. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakarak insanların kalbinde, gönlünde daima hayırla yad edilmektir" diye konuştu.

Hüsamettin Ser ise bugüne kadar birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, hayatlarında başarılar diledi.

(Nİ-SLH-Y)



18.01.2017 12:37:26 TSI

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