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Başkale kaçakçılık operasyonu



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesine yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 200 kilogram kaçak çay ile bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Çamlık Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, 3 bin 200 kilogram kaçak çay ile bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ile F.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(MSA-Y)



18.01.2017 12:38:16 TSI

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