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Kahta Ziraat Odasından TBMM Başkanvekili Aydın'a destek



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, düzenlendiği basın açıklamasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a destek mesajı verdi.

Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı ulusal bir gazetenin TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili yaptığı habere tepki gösterdi.

Başkan Turanlı açıklamasında, "Kendilerine basın diyen, gazete olduğunu iddia eden, ülkemizde meydana gelen bütün olumlu gelişmelerin karşısında duran, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmesine engel olmaya çalışan zavallılar, Sayın Ahmet Aydın'a FETÖ/PDY'le ilişkisi oluğu iftirasını atarak Sayın Aydın'ı yıpratmaya çalışmaktadırlar.

AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar onurla ve gururla partinin çeşitli kademelerinde görev alan, ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde yapılan hizmetlerin altında imzası bulunan ve ilimizi başarıyla temsil eden, TBMM Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'a atılan çirkin iftirayı kınıyoruz. Kahta Ziraat Odası olarak yönetimimiz ve çiftçilerimizle birlikte Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

(HT-AOA-Y)



18.01.2017 12:38:22 TSI

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