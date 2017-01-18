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MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündemi değerlendirdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:35
MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündemi değerlendirdi
MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündemi değerlendirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Kazım Uzunöz
Kamera : Kazım Uzunöz
GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantepspor'un ligde ki durumuna üzüldüğünü belirterek, "Gaziantepspor'un bir an önce mücadele ruhu ile yeniden eski günlerine dönmesi gerekiyor" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, basın toplantısı düzenleyerek Gaziantep gündemini değerlendirdi. MHP Gaziantep İl binasında düzenlenen basın toplantısına, MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Taşdoğan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde yaşanan terör saldırısı ile Gaziantepspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un aldıkları başarısız sonuçları değerlendirdi.
"Hainlerin planları kafalarına geçirilecektir"
Geçen hafta Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hainlerin yine boş durmadığını belirtenTaşdoğan,"Terörist, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmış, ancak güvenlik güçlerimizin dikkati sonucunda emeline ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Olayda bir polisimiz yaralanmış,tedavisi devam etmektedir. Kendisine, ailesine, şehrimize ve silah arkadaşlarına tekrar geçmiş olsun. Bu meczup saldırının şifreleri en kısa sürede çözülecek, hainlerin planları kafalarına geçirilecektir" dedi.
"Gaziantepspor'un ligde ki durumuna üzülüyorum"
Şehrin iki takımı Gaziantepspor ve Büyükşehir Gaziantepspor liglerinde aldıkları başarısız sonuçların üzücü bir durum geldiğini söyleyen Taşdoğan, " Gaziantepli mücadele ruhuna sahip bir şehirdir. Tabi ki bu mücadelemizi her alanda yapmamız gerekiyor. Bu alanlardan biride şüphesiz ki spor. Gaziantep'e ve Gaziantepspor'a yakışan bir stat bu hafta Antalyaspor müsabakasıyla hizmete girdi. Gaziantepspor'un ligdeki durumuna yorum yapmıyor, sadece üzülüyorum. Buradan ilgili kişilere sesleniyorum, mücadele ruhunu yitirmeyip yeniden, Gaziantep Kurtuluşu mücadelesi azmi ile titreyip kendinize dönünüz. Gaziantep Büyükşehir Futbol takımındaki yönetime de dikkatle bakınız. Milyonlar harcandı sonuç ortada" diye konuştu.
(KU-AOA-Y)

18.01.2017 12:36:43 TSI
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