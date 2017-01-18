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Kkadın çiftçilere eğitim ve satış desteği



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın köylerinde çiftçilik yapan kadınların oluşturduğu Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu, Uludağ Üniversitesi'nde alacağı eğitim ile hem bilgi ve pratiklerini arttıracak, hem de ürünlerini üniversite bünyesinde satabilecek.

Toplam 21 kadın derneğinin oluşturduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolüne imza attı. Protokol sayesinde kadınların zirai kalkınmadaki rollerinin artırılması hedefleniyor. Yine bu çerçevede ziraat fakültesi öğrencileri de kadın dernekleri ile birlikte uygulama eğitimlerine katılacak.

Bursa Valiliği'nin himayesinde yürütülecek iş birliğinin protokolü UÜ Rektörlük binasında imzalandı.

Vali Yardımcısı Ergün Gürsoy, 2014 yılında Bursa Valiliği'nin destekleriyle kurulan federasyonun zaman içerisinde başarılı çalışmalara imza attığını söyleyerek, "Kırsaldaki kadınlarımızın eğitim, sağlık, sosyal güvence ve benzeri sıkıntıları var sahipler. Bizler kırsalda yaşayan kadınlarımızı ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek istiyoruz. Kadın umutlu olursa toplum umutlu olur. Kadın huzurlu olursa toplum huzurlu olur" dedi.

Rektör Yusuf Ulcay ise, üniversite olarak kent dinamikleriyle toplum yararına her türlü projenin içerisinde yer almaya gayret ettiklerini vurguladı. Üniversite bünyesinde akademisyen, öğrenci ve personelle birlikte toplam 80 bine yakın bir insan topluluğunun bulunduğuna işaret eden Yusuf Ulcay, "Bizim burada yaptığımız şey, sizlere bir kapı aralamak olacaktır. Bundan sonrasında başarıyı yakalamak da sizlerin kabiliyetine ve gayretiyle mümkündür. Protokol içerisinde vurgulandığı gibi kadınlarımıza birtakım eğitimler verilecek. Yapılan çalışmaların verimliliğinin arttırılması gibi çalışmalar yapılacak. Protokolün herkese hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

(MŞ)



18.01.2017 12:40:11 TSI

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