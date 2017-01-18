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Kütahya'da UNESCO Şehirler Ağı Toplantısı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı' Adaylık Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zülkarni Yeldemez, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı katıldı.

Toplantıda gündem maddelerinde yer alan; Odak Çalışma Grubu Toplantısı ile bilgilendirme yapılması, Adaylık Komitesi yeni üyelerinin belirlenmesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusu eylem planı sunumu, gerçekleştirilecek olan yurtiçi ve yurtdışı ziyaret programının değerlendirilmesi, Kütahya Çini Güdümlü Projesine ilişkin bilgilendirme, görüşler ve genel değerlendirme konuları görüşüldü.

Adaylık Komitesi üyeleri ise çini alanında; Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Mehmet Koçer, Nida Olçar, Saim Kolhan, tasarım ve kıyafet alanında; Cemile Gül, gastronomi alanında; Gülnur Atakan, müzik alanında; Uğur Türkmen, halk oyunları alanında; Ahmet Haldun Eralp, sivil toplum temsilcileri alanında; Evliya Çelebi Fotoğrafçılar Derneği ile Kütahya Mevlana Araştırma Derneği olarak belirlendi. (EFE)



18.01.2017 12:40:55 TSI

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