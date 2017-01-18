18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'da UNESCO Şehirler Ağı Toplantısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:36
Kütahya'da UNESCO Şehirler Ağı Toplantısı
Kütahya'da UNESCO Şehirler Ağı Toplantısı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı' Adaylık Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zülkarni Yeldemez, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı katıldı.
Toplantıda gündem maddelerinde yer alan; Odak Çalışma Grubu Toplantısı ile bilgilendirme yapılması, Adaylık Komitesi yeni üyelerinin belirlenmesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusu eylem planı sunumu, gerçekleştirilecek olan yurtiçi ve yurtdışı ziyaret programının değerlendirilmesi, Kütahya Çini Güdümlü Projesine ilişkin bilgilendirme, görüşler ve genel değerlendirme konuları görüşüldü.
Adaylık Komitesi üyeleri ise çini alanında; Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Mehmet Koçer, Nida Olçar, Saim Kolhan, tasarım ve kıyafet alanında; Cemile Gül, gastronomi alanında; Gülnur Atakan, müzik alanında; Uğur Türkmen, halk oyunları alanında; Ahmet Haldun Eralp, sivil toplum temsilcileri alanında; Evliya Çelebi Fotoğrafçılar Derneği ile Kütahya Mevlana Araştırma Derneği olarak belirlendi. (EFE)

18.01.2017 12:40:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gediz Muratdağı'nda kayak sezonu açıldı
YEREL

GEDİZ MURATDAĞI'NDA KAYAK SEZONU AÇILDI
Tavşanlı Subaşı Ortaokulu Aerobik'de Kütahya birincisi oldu
YEREL

TAVŞANLI SUBAŞI ORTAOKULU AEROBİK'DE KÜTAHYA BİRİNCİSİ OLDU
Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Genel Kurulu heyecanı
YEREL

TAVŞANLI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ'NDE GENEL KURULU HEYECANI
Moymul Ortaokulu Futsal Yıldız Kızlar Takımı, ilçenin gururu oldu
YEREL

MOYMUL ORTAOKULU FUTSAL YILDIZ KIZLAR TAKIMI, İLÇENİN GURURU OLDU
Kütahya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KÜTAHYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Kütahya'da terör operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA TERÖR OPERASYONU
Kütahya Barosu'na taze kan
YEREL

KÜTAHYA BAROSU'NA TAZE KAN
Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

DOMANİÇ'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
KUTSO Başkanı Nafi Güral'ın Kütahya gündemini değiştirecek konuşması
YEREL

KUTSO BAŞKANI NAFİ GÜRAL'IN KÜTAHYA GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRECEK KONUŞMASI
Moymul Ortaokulu Futsal Yıldız Kızlar Takımı Kütahya şampiyonu oldu
YEREL

MOYMUL ORTAOKULU FUTSAL YILDIZ KIZLAR TAKIMI KÜTAHYA ŞAMPİYONU OLDU
Bakan Eroğlu: İçmesuyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz
YEREL

BAKAN EROĞLU: İÇMESUYU İHTİYACINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ
Asiye Akdoğan: Solunum yolu hastalıklarına dikkat
YEREL

ASİYE AKDOĞAN: SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT
Kütahya'da 1 yılda 200 aileye ORKÖY kredisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 1 YILDA 200 AİLEYE ORKÖY KREDİSİ
Hisarcık'ta zeka oyunları turnuvası
YEREL

HİSARCIK'TA ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
Mustafa Zengin vefat etti
YEREL

MUSTAFA ZENGİN VEFAT ETTİ
Kütahya'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 14 YARALI