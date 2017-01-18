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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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6 ayda 13 bin yolcu taşındı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37
6 ayda 13 bin yolcu taşındı
6 ayda 13 bin yolcu taşındı

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Halkalı-Çerkezköy-Edirne arasındaki bakım çalışmaları nedeniyle uzun süre hizmet veremeyen ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tekrar yolcu taşımacılığına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu hatta 6 ay içinde 13 bin 102 biletli yolcu taşıdı. Yolcu satışlarından ise 99 bin 142 TL gelir elde edildi.
Çerkezköy Tren Gar şefliği tarafından 2016 yılı genel istatistikler açıklandı. Çerkezköy Gar'ından Ağustos ayında 2 bin 107, Eylül'de 2 bin 448, Ekim ayında 2 bin 39, Kasım ayında da 2 bin 497 ve Aralık ayında ise 2 bin 478 olmak üzere toplam 13 bin 102 bilet satıldı. Bu biletlerden ise, TCDD 99 bin 142 TL gelir elde edildi.

5 katı öngörlüyor
Halkalı-Çerkezköy-Edirne devam ederken, Çerkezköy-Uzunköprü seferlerini iptal edilmesi ve hala başlamamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çerkezköy'den Uzunköprü'ye gidecek çok sayıda kişinin olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden bu hattı tekrar açmasını istedi. Daha önce 1 Ocak 2017 tarihinde Çerkezköy-Uzunköprü hattının mevcut yolcu sayısı 5 kata kadar artıracağı öngörülüyor.
TCDD Yolcu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2017 yılına ait trenlerden bazılarının TCDD Genel Müdürlüğü'ne ait yapıda yapılan yol bakım, sinyal ve elektrifikasyon modernizasyon çalışmaları nedeniyle daha önce teklif edilen yolcu trenlerine kısıtlama getirilmiştir" denildi.
Tadilat işlemlerinin yapıldığı güzergahlar hakkında da yazı yayınlayan TCDD Yolcu Taşıma Daire Başkanlığı, Halkalı-Çatalca, Çatalca Çerkezköy, Çerkezköy-Muratlı, Edirne Gar sahası, Abalar-Tayyakadın ve uratlı Pehlivanköy'de yol bakım, makas tebdil ve köprü traves çalışmaları yapıldığını açıkladı. Bu güzergahtaki onarım çalışması nedeniyle Çerkezköy-Uzunköprü seferlerini de yapılamadığı öğrenildi.
(UA-MEF-Y)

18.01.2017 12:41:14 TSI
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