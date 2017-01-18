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Isparta'nın kötü koku sorunu çözülüyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37
Isparta'nın kötü koku sorunu çözülüyor
Isparta'nın kötü koku sorunu çözülüyor

(Fotoğraflı)

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA)- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Dereboğazı yolu Sav beldesi güzergahındaki kötü koku sorununun giderileceğini açıkladı.
Isparta'da uzun süredir çözüm bekleyen Antalya Darboğazı yolu Sav beldesi güzergahında Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arıtmasından kaynaklanan koku sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını söyledi. Isparta'da bir yerel televizyon kanalının konuğu olan Vali Günaydın, Isparta'nın yıllanmış sorunlarını öncelik olarak kabul ettiklerini söyledi.
Deri OSB arıtmasından kaynaklanan koku sorununu çözümü için talimat verdiğini kaydeden Vali Günaydın, "Deri OSB Başkanımız ve heyeti bize geldiler. Bir çalışmadan bahsettiler. Zaman zaman vatandaşlar bizi arayıp şikayette bulunuyorlardı. Arabaya atlayıp çok gittim. Oradaki arıtma tesisi, Deri OSB bölgesinde çok sık bulundum. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Dünyada ve ülkemizdeki örneklerini araştırmamız gerekiyor. Bize Uşak örneğinden bahsedildi. Uşak DOSB'de kokunun yüzde 95 giderildiği söylendi. Hemen ertesi gün arkadaşlarıma talimat verdim. O projenin incelenmesini istedim. Bu ötelenecek bir sorun değil. Ispartalı vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşaması hepimizin boynunun borcu. Orada yaşayan çocuklarımız, ailelerimiz sağlıklı ortamda yaşamak zorunda. Bu nedenle olumsuz etki yapan bu durumları süratle gidermemiz lazım" dedi.
(FK-SÇ-Y)

18.01.2017 12:42:06 TSI
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