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Müdür Taş 2016 yılı sağlık hizmetleri değerlendirmesinde bulundu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:44
Müdür Taş 2016 yılı sağlık hizmetleri değerlendirmesinde bulundu
Müdür Taş 2016 yılı sağlık hizmetleri değerlendirmesinde bulundu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, 2016 yılı sağlık değerlendirmeleriyle ilgili olarak bir basın açıklaması düzenledi.
Sağlık hizmetleri değerlendirmesinde bulunan Müdür Taş, sağlık personelleriyle el ele vererek takım ruhu ile hareket ederek engelleri tek tek aşarak Adıyaman halkına yaraşır bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştireceklerini vurguladı.
Müdür Taş, "Geride bıraktığımız yıl içerisinde ilimiz sağlık yatırımları hız kesmeden devam etti. Gölbaşı ilçesinde 75 Yataklı Devlet Hastanesi, Sincik ilçesinde 20 Yataklı İlçe Hastanesi ve personel lojmanları ile Çamdere Sağlık Evi bitirilerek hizmete dahil edildi.
Çelikhan ilçesinde 5 hekimlik ASM, TSM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bitirilerek hizmete açıldı. Kahta ilçesi Akıncılar Beldesine ASM ve personel lojmanı, Gölgeli Köyüne ASM, Besni ilçesinde 5 hekimlik ASM ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Tut ilçesinde modern yapıda personel lojmanları bitirilerek personelimizin kullanımına sunuldu. Samsat ilçemizde 10 Yataklı İlçe hastanesi bitirilerek geçici kabul aşamasına getirildi. 2016 yılı yatırım programında olup 2017 yılında yapacağımız yeni sağlık yatırımları ile birinci basamak sağlık hizmetlerimizin fiziki alt yapısını büyük oranda yenilemiş olacağız. Fiziki altyapıların iyileştirilmesi dolaylı olarak verilen sağlık hizmetini olumlu yönde etkileyecektir. Gerek sağlık çalışanlarımız ve gerekse hizmet alan halkımız daha nezih ortamlarla buluşmuş olacaklardır.
Acil sağlık hizmetlerinden etkin yararlanma adına yapıla eğitimlerden ''Yaşama Yol Ver'' 112 medya tanıtım programı kapsamında öğrencilerimize yönelik yoğun bilgilendirme eğitimleri yapıldı. İl genelinde 29 adet 112 Acil sağlık Hizmetleri istasyonumuz aracılığı ile 40 bin 32 vakaya müdahale edilerek acil sağlık hizmeti almaları sağlandı. Yıl boyunca komuta kontrol merkezimize 744 bin 418 civarında çağrı geldi. 112 Komuta kontrol merkezimizin gereksiz çağrılarla meşgul edilmesi acil yardım bekleyen vatandaşlarımızın sağlık hizmetini zamanında almalarının önündeki en büyük engel oldu. Kamu ve özel kuruluşlara sertifikalı ilkyardım eğitimleri yıl boyu verilmeye çalışıldı. Sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yıl boyunca periyodik aralıklarla verildi. 2016 yılında 12 adet tam donanımlı ambulans ilimize kazandırıldı.
Akılcı ilaç kullanımı kapsamında sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitimler yıl boyu devam etti. Doktorun reçete etmediği hiçbir ilacın kullanılmaması konusunda farkındalık eğitimleri yapıldı. Antibiyotiklerin doğru kullanımı noktasında başta aile hekimleri olmak üzere bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.
İlimiz genelinde bulunan özel sağlık kuruluşları olarak hizmet veren hastane, poliklinik, eczane, optisyen, medikal malzeme satış merkezleri, aktarlar, kuruluşların denetimi, ruhsatlandırma iş ve işlemleri, personel çalışma izin belgelerinin verilmesi müdürlüğümüzce yapılarak vatandaşlarımıza yetkileri dahilinde hizmet vermeleri sağlanmıştır.
Bağlı kuruluşlarımız olan halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneler birliği genel sekreterliği ile periyodik olarak aylık koordinasyon toplantıları yapılarak ilimiz sağlık hizmetlerinin daha nitelikli kılınması için azami çaba sarf edildi. İlimizde bulunan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile sağlıklı diyaloglar kurarak kurumsal faaliyetlerimizde desteklerini kazandık. Yerel basın kuruluşları ile periyodik görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılarak toplumun sağlık hizmetleri konusunda doğru haberlerle buluşmasını sağladık.
Yeni bir heyecan ve motivasyonla ilimiz sağlık hizmetlerini daha nitelikli kılmanın çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Bunu yaparken sağlık personelimizle el ele vererek takım ruhu ile hareket edecek ve önümüzdeki engelleri tek tek aşarak ilimiz halkına yaraşır bir sağlık hizmet sunumu gerçekleştireceğiz. Hüznümüzü paylaşıp azaltacak, sevincimizi paylaşarak arttıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm sağlık çalışanlarımıza ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-AOA-Y)

18.01.2017 12:48:34 TSI
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