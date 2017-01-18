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Geleceğin tasarımcıları, modanın merkezinde incelemelerde bulundu



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KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından tekstil sektörüne nitelikli tasarımcı ve modacılar kazandırmak amacıyla başlatılan "Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor Projesi" başladı.

KSO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, yoğun ilginin olduğu proje kapsamında 60 kişinin eğitim göreceğini söyledi. Kütükcü, "Proje kapsamında oluşturulan kriterler çerçevesinde başvuruda bulunan 60 kadın eğitimlere katılmaya hak kazandı. Eğitimlerin başlamasından önce, moda ve tasarımcıların nasıl yetiştiğini, tekstil üretiminin hangi bölümlerinde istihdam edildiklerini yakından görmeleri için kursiyerlerimize bir İstanbul gezisi düzenledik. Konya Sanayi Odası'nın organizasyonuyla İstanbul'a giden 49 kursiyerimiz, modanın merkezi olarak kabul edilen İstanbul Moda Akademisi'ni ziyaret ederek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. KSO'da gerçekleştireceğimiz kurslarımızda da eğitimler İstanbul Moda Akademisi (İMA) bünyesindeki öğreticiler tarafından verilecek" ifadelerini kullandı. Kütükcü, gezi kapsamında GIZIA firmasının da ziyaret edilerek, kursiyerlerin moda ve tasarımcıların hangi aşamalarda çalıştıklarını yakından görme fırsatı bulduklarını da aktardı.



"Kursiyerler kendi işletmelerini de açabilecek"

Projenin tekstil sektörünün nitelikli tasarımcı istihdamına katkı vereceğini ve Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı kapsamında gerçekleştirileceğini ifade eden Kütükcü, kursiyerlere, moda tasarımı, temel bilgisayar, kişisel gelişim ve KOSGEB girişimcilik eğitimleri verileceğini dile getirdi. Kütükcü, proje sonunda kursiyerlerin bir tekstil işletmesinde çalışabileceği gibi kendi işletmelerini de açabileceklerini sözlerine ekledi.

(AH-



18.01.2017 12:48:45 TSI

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