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Büyükşehir'den Honaz Yukarıdağdere içme suyuna çözüm

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:46
Büyükşehir'den Honaz Yukarıdağdere içme suyuna çözüm
Büyükşehir'den Honaz Yukarıdağdere içme suyuna çözüm

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözdü.
DESKİ Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi'ne nitelikli içme suyu hizmeti sağlamak için başlattığı alt yapı hamlesini tamamladı. Yukarıdağdere Mahallesi'nde bir süre önce incelemede bulunan DESKİ ekipleri mahallede su kesintileri yaşandığını, mevcut içme suyu deposunun 40 yıl önce yapıldığını ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını tespit etti. Mahalle halkına yeni ve modern depodan nitelikli içme suyu hizmeti sunmak için harekete geçen Büyükşehir DESKİ, projenin hazırlanmasının ardından çalışma başlattı. Büyük bir hızla sürdürülen çalışmalar kapsamında Yukarıdağdere Mahallesi'ne 1 adet 300 metreküplük içme suyu deposu inşa edilirken, 1 adet de sondaj kuyusu açıldı. Mahalleye 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı döşenmesiyle tamamlanan çalışmaların ardından, vatandaşlar modern standartlarda içme suyuna hizmetine kavuştu.

"Hizmet destanı yazılıyor"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Her ilçemizde, her mahallemizde birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Denizlimizde hizmet destanı yazmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Honazımızın Yukarıdağdere Mahallesi'nde yazıldı. Kısa zamanda tamamlanan alt yapı çalışmalarının sonunda vatandaşlarımız modern standartlarda içme suyuna kavuştu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.01.2017 12:50:26 TSI
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