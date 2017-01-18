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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Tavşanlı Subaşı Ortaokulu Aerobik'de Kütahya birincisi oldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:48
Tavşanlı Subaşı Ortaokulu Aerobik'de Kütahya birincisi oldu
Tavşanlı Subaşı Ortaokulu Aerobik'de Kütahya birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da düzenlenen okullar arası yarışmalarda Tavşanlı Subaşı orta okulu Yıldızlar Step Aerobik takımı Kütahya Gençlik Merkezinde düzenlenen il elemelerinde 20 puan üzerinden 12.90 alarak birinci oldu.
Tavşanlı Subaşı orta oklunda Beden Eğitimi öğretmenleri Emre Gencigör ile Meltem Gencigör'ün çalıştırdığı takımın Mayıs ayı içerisinde Sakarya İlinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Okul Sporları finallerine katılma hakkı kazandı. (Tİ - EFE)

18.01.2017 12:52:51 TSI
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