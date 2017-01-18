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Elbeyli doğalgaza kavuşuyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde doğalgaz şebeke inşaatı devam ediyor.

Elbeyli mahallesinde de doğalgaz kazıları başladı. Belediye Başkanı Osman Sargın, Elbeyli'de Bursagaz tarafından sürdürülen doğalgaz çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Osman Sargın, "İlçe merkezinde doğalgaz işinin bitmesinin ardından Elbeyli'de çalışmalara başladık. İnşallah 2017 Mart sonunda Elbeyli hayal ettiği doğalgaza kavuşacak. Dağıtım ve bağlantı imalatı devam ediyor. İlçemizde doğalgaza geçenler çok memnun" dedi.

(MŞ)



18.01.2017 13:00:58 TSI

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