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Öztürk, "Mars Mira 2016 Barış Yürüyüşü" sunumunu İzmir'de yaptı



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZGD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kerem Öztürk, DEFSAD Fotoğraf Günleri kapsamında İzmir'de "Mars Mira 2016 Barış Yürüyüşü" sunumunu yaptı.

Yoğun ilginin olduğu sunum hakkında bilgi veren Öztürk; "İzmir'de sevgili Levent Salıcı ve Mehmet Nusreddin Özbay ' ın davetlisi olarak Yakın Kitabevi'nde Marş Mira 2016 sunumumu gerçekleştirdim. Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak ile Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği (Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine - SSDBiH) Başkanı Hasan ehovi de sunumu izleyenler arasındaydı. Sunum sonunda Sayın Başkonsolosumuzun yaptığı güzel konuşma ve anlattıkları da sunumu daha da etkili ve anlamlı kıldı. Katılan herkese ve özellikle sunum boyunca yaptığı 360 derece çekimlerle destek olan sevgili Hüseyin Erciyas ' a ayrıca Bosna Hersek'te yürüyüşte tanıştığım sevgili Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'e beni yalnız bırakmayıp destek oldukları için ve elbetteki sevgili kardeşlerim Ali Çelik , Osman Celik ve abim Kenan Yalavaç'a sonsuz teşekkürler." düşüncelerine yer verdi.

(ÖMR-SÖ-Y)



18.01.2017 13:01:25 TSI

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