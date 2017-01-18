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Gediz Muratdağı'nda kayak sezonu açıldı



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Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde 2017 sezonu törenle açıldı. Muratdağı Termal Kayak Merkezi 2017 sezonu, '1. Okullar Arası Kayak İl Birinciliği Yarışmaları' ile başladı.

2 bin 312 metre yüksekliğe sahip Muratdağı'nın 1850 metresindeki Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki Termal Kayak Merkezi Tesislerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Tertip Komitesi tarafından Kütahya'da ilk kez düzenlenen 'Okullar Arası Kayak İl Birinciliği' yarışmaları tamamlandı.

Yarışmalara, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gediz Kaymakamı Avni Kula, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcileri ve Eğitim Kurulu Üyeleri Muhammed Keskin ile Ayhan Keskin, STK temsilcileri ve Gediz ilçe protokolü katıldı.

Yarışmalar Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu dallarında düzenlendi. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in talimatıyla başlayan yarışmalarda Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kız-erkek kategorilerinde 30 öğrenci mücadele etti.

Sporcular, yarışmanın ardından kısa bir gösteri yaptı. Türk Bayrağı açan sporcular Sarıkamış Şehitlerini andı, 'Vatan Bir Bütündür, Bölünemez' mesajı verdi.

Yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyalarını Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri verdi.

İl birinciliği yarışlarında dereceye giren sporcular 24 Şubat 2017 tarihinde Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecek.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, bölgedeki vatandaşlar başta olmak üzere bütün Türkiye, hatta bütün dünyanın önemli bir termal kayak merkezi olarak Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin geleceği açısından ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Çalışmaların belli bir noktaya geldiğini belirten Başkan Saraoğlu, bu çalışmalara katkı sunan valilere, kaymakamlara ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin tanıtımı ve geliştirilmesi için gereken desteği vereceğini ifade ederek, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de, Muratdağı Kayak Merkezi'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hem termali, hem de kayak sporu için ideal olan toz karıyla birlikte burası bulunmaz yerlerden biri. Bölgedeki bütün nüfusa, bölgedeki bütün illerimize hizmet edecek olan alanlardan bir tanesi olacak burası. İnşallah bu çalışma tamamlandığında, burada emeği olanların hepsi gurur duyacaklar. Güzel bir şeyi başardık inancıyla hepsi bunun zevkini yaşayacaklar. Dileğimiz, temennimiz o ki burayı yalnızca ilimize değil, yalnızca ülkemize değil, dünyanın hizmetine sunup, hem gelenin burada, bu havada kayak yapmasını, hemen aşağıda da sıcak sudan istifade ederek bu nimetlerin hepsinden birden istifadesini sağlamak. Güzel ormanımızla yüksek kan seviyemizle ve sıcak suyumuzla burayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi işin meraklıları gelecek, o zamanda herkesi buraya davet edip gelin bu güzelliği paylaşalım" dedi.

Yarışmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ve protokol üyeleri kar motosikleti ile Muratdağı turu yaptılar. (MA-EFE)



18.01.2017 13:05:52 TSI

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