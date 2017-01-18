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Düzce'de gelen yıl 515 sürücünün ehliyetine el konuldu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı 2016 yılı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Trafik denetimlerinde 515 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2016 yılı içerisinde yaptığı faaliyetler kapsamında, önleme aramaları kapsamında yapılan 944 aramada 2 bin 726 devriye faaliyeti yapıldı. 189 bin 624 kişi sorgulandı, bu şahıslardan aranması olan 805 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Aramalarda 70 adet tabanca, 69 adet av tüfeği, 66 adet kurusıkı tabanca, 10 adet bıçak, 2 bin 14 adet değişik çapta fişek, 18 adet bandrolsüz içki, 34 paket kaçak sigara, 38 gram esrar ve 340 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında FETÖ/PDY başta olmak üzere yapılan terör operasyonlarında 839 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerden 536'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kaçakçılara göz açtırmadılar

Kaçakçılık suçları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 45,30 gram eroin maddesi, 3 bin 718 kök hint keneviri bitkisi, 50 bin 392 gram esrar maddesi, 5 bin 600 gram bonzai maddesi, 461 gram kenevir tohumu, 3 bin 442 adet extacy uyuşturucu hap, 173 bin 501 paket kaçak sigara, 13 bin 439 litre kaçak akaryakıt, 50 adet sahte para, 289 adet cep telefonu, 84 litre sahte içki, 10 adet silah, 74 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına karışan 234 şüpheli ise yakalandı.



241 bin 244 araç kontrol edildi

Trafik yönünden 241 bin 244 araç kontrol edildi. 74 bin 763 araca ve araç sürücüsüne toplam 20 milyon 747 bin 337 lira ceza uygulandı. 3 bin 793 araç trafikten men edildi. Alkol denetimleri sonucunda 515 adet sürücünün ehliyetine el konuldu.

(AY)



18.01.2017 13:13:55 TSI

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