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Muhtarlar madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirildi



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi ile Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) iş birliğiyle muhtarlar madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Nilüfer Belediyesi ile Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) iş birliğiyle mahalle muhtarlarına bağımlılıkla alakalı bilgiler verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren GADEM Sorumlusu Sosyolog Gökhan Öztürk tarafından Halk Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile GADEM İlçe Koordinatörü Gülbiz Alkan da yer aldı.

Madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama sebepleri hakkında bilgiler veren Öztürk, "Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve herkes bağımlı olabilir. Bağımlılığın ne zaman gelişeceği belli olmaz. Biz istemesek de beynimiz maddeyi isteyebilir. Bağımlılık tekrarlanan ve gizli kalan bir hastalıktır. Kullanıcılar bunun deşifre olmasını istemezler" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey de, madde kullanımının Türkiye'de toplumsal bir yara haline geldiğine dikkat çekti. Araştırmalara göre madde kullanımının 11 yaş grubuna kadar düştüğünü ifade eden Mustafa Bozbey, "Bu konuda mahalle temsilcilerinin ve muhtarlarımızın bilgilendirilmesi çok önemli. Farklı projelerle gençlerimizi kazanmamız ve toplumla tekrar buluşturmamız gerekiyor. Madde kullananlara güven kazandırarak, iyi bir insan olmalarını sağlayacak mekanizmayı geliştirmemiz lazım. Bu yükü sadece ailelerin kaldırabileceğine inanmıyorum. Gençlerimiz, yöneticilerin de yönlendirmesi ile farklı alanlarda da var olmalarını sağlanarak ve projeler geliştirerek o ortamlardan kurtarılabilir diye düşünüyorum. Bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

(MŞ)



18.01.2017 13:14:17 TSI

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