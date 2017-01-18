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Sivasspor, Boluspor maçının biletleri satışa sunuldu



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - TFF 1.Lig'in 18.haftasında Sivasspor ile Boluspor arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

Ligde pazar günü saat 16.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Boluspor arasında oynayacak olan maçın biletlerinin satışı başladı.

Biletler Passolig'in internet sitesinden ve Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'da temin edilebilecek. Bilet satışları maç gününe kadar Sivasspor Store'da maç günü ise sadece Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda ligin 17.haftasında Sivasspor-Adana Demirspor arasında oynanan müsabakada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının Boluspor maçında bloke edilmesi suretiyle stadyuma girişlerinin engellenmesine karar verildi.

(UY-AÖ-Y)



18.01.2017 13:55:44 TSI

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