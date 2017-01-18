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Sultanbeyli'deki lise öğrencileri kültür elçisi olacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:51
Sultanbeyli'deki lise öğrencileri kültür elçisi olacak
Sultanbeyli'deki lise öğrencileri kültür elçisi olacak

(Fotoğraflı)

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ile birlikte ilçe genelinde bulunan okullardaki başarılı öğrencilerin sosyal alanda da başarılı olmasını sağlamak amacıyla kültür elçileri programı başlattı.
Program kapsamında Sultanbeyli sınırları içinde bulunan 14 lisedeki 9-10-11 ve 12'nci sınıf öğrencileri arasından her sınıftan en başarılı 5 öğrenci, oluşturulan bilgi teknoloji kulübü, kültür ve tarih kulübü, doğa kulübü, spor-sağlık kulübü, iyilik kulübü, müzik kulübü ve münazara kulübünden birine üye olacak ve çalışmalara katılacak.
Kültür elçileri programı için Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tanıtım programı düzenlendi. Programa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Müzik kulübü öğrencilerinin mini konseriyle başlayan programda söz alan Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar proje hakkında bilgi verdi.
Projenin hedeflerini açıklayan Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, "İstedik ki Sultanbeyli'de bulunan 14 tane lisemizin, 9-10-11 ve 12'nci sınıflarındaki en başarılı 5 öğrenci ile bu projeyi yürütelim. Bu öğrencilerimiz akademik anlamda okullarının en başarılı öğrencileridir. Bir insan ders çalışmaya başlayınca sosyal hayatını ötelemek durumunda kalıyor. Biz istiyoruz ki insan çok boyutlu yetişsin. Sadece ders çalışarak dersle tost arasında bir gençlik olmasın. Bunun için de çocuklarımız hem kültür elçisi olsunlar hem de sosyal aktivitelerimizde bulunsunlar istedik. Birçok kulüp kurduk sizlere. Bu kulüplerden öğrencilerimiz istediğinde yer alacak ve belediyemizin gençlik merkezlerinde eğitim almış olacaklar" dedi.

"Gençlerimizden beklentimiz çok büyük"
Kültür elçileri projesinin ortaklarından olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Projeye katılan gençlerimizden beklentimiz çok büyük. Kendi kültürümüzü korurken medeniyetimizin kodlarını oluştururken yapmamız gerekenler var. Bizim gençliğimizde dersleri iyi olanlar asosyal olurdu. Sosyalitesi yüksek olanların da mazereti vardı. Oysa ikisi de mazeret değil. İkisini birlikte götürme yetisi tüm öğrencilerimizde olmalı. Bu ve bunun gibi projelerle hayata farklı bir pencereden bakmak istiyoruz. Sizler arkadaşlarınıza örnek olarak başlatılan bir damlayı denize okyanusa dönüştüreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Keskin, TEOG sınavında 120 puan alan ortaöğretim öğrencisi Emrullah Altundal'a hediye taktim etti. Program, projenin tanıtım filminin izlenmesiyle sona erdi.
(MB-HB-MK-Y)

18.01.2017 13:56:00 TSI
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