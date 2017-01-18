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Avrupa şampiyonundan anlamı mesaj



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Ali Kertil'in de yer aldığı Türkiye Hokey Milli Takımı Slovenya'da düzenlenen U 21 Avrupa Şampiyonasında namağlup şampiyon oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok Milli sporcunun eğitim gördüğü Spor Bilimleri Fakültesi sporcuları gittikleri şampiyonalarda madalya ve kupa ile dönüyor.

Son olarak Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Ali Kertil'in de içinde yer aldığı Türkiye Hokey Milli Takımımız Slovenya'da düzenlenen U 21 Avrupa Şampiyonasında namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammed Ali Kertil şampiyonluğu şehitlerin asılı olduğu panonun önünde asker selamı vererek kutladı.

(AY)



18.01.2017 13:56:15 TSI

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