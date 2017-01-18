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'Güzellik sektörü Anadolu buluşmaları' Malatya'da



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 'Güzellik sektörü Anadolu'da Buluşmaları' programı kapsamında Malatya'da gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü.

Malatya'da bir otelde gerçekleşen etkinliğe İstanbul ve Adana başta olmak üzere çevre illerden ve Malatya'da hizmet veren güzellik uzmanları katıldı. Estetiysen Gökçen Yılmaz, İstanbul'dan gelen özel hocalar ile Malatya'da iki gün boyunca makyaj ve cilt bakımı üzerine eğitim vereceklerini belirtti. Güzellik Uzmanı Pelin Balı ise, "Makyaj kadının kendini şımartmasıdır" diyerek, katılımcılara makyaj uygulaması cilt bakımı ve doğru makyaj teknikleri hakkında bilgi verdi. Malatya'ya ilk defa geldiğini belirten Güzellik Uzmanı Pelin Balı kadınlara makyaj yaparken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında tüyolar vererek, doğru makyajın kadını bambaşka bir kişiliğe dönüştürdüğünü sözlerine ekledi. Malatya'da yöresel lezzetleri tattıklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini belirten saç bakım uzmanı Ayla Canova'da etkinlik süresince saç bakımları hakkında katılımcılara bilgiler vereceğini ve saç dökülmesinin sadece erkeklerde görülmediğini bayanlarda da görüldüğünü dile getirdi. İşletmelerin müşterileri memnun etmesi konusunda da katılımcılara bilgiler aktaran eğitmen Barış Avcı ise "Müşteri salonunuza geldiğinde sizin ona davranış biçimleriniz o salonun kalıcılığını sağlar, her zaman güler yüzlü olmak temel ilkemiz olsun" diye konuştu.

Etkinlikte Makyaj uzmanı Hülya Mutlu tarafından Porselen makyaj teknikleri uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

(CÖ-SD-Y)



18.01.2017 14:03:48 TSI

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