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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde EMITT fuarına gidiyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:00
Niğde EMITT fuarına gidiyor
Niğde EMITT fuarına gidiyor

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Dünya turizm sektörünün liderleri , Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bir araya gelecek. 21'inci kez düzenlenecek olan fuar, 26-29 Ocak 2017 tarihleri TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu yıl fuara görsel stantla katılacak.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü fuarda Niğde Kalesi ve saat kulesinin minyatürüyle Niğde'yi tanıtacak
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunları söyledi ; 'Markalaşma anlamında ilimizin tanıtımı için EMİTT Fuarına katılım gerçekleştirilecek olup tanıtım noktasında bu fuarın büyük katkı ve yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Niğde Belediyemiz ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bastırılan materyaller, sözlü anlatımlar ve sinevizyon gösterileri ile ilimizin tanıtımı planlanmaktadır. Fuara 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun katılması ve 60 bin kişinin de fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor. Fuarda 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' konulu paneller de gerçekleştirilecektir.'denildi.
(YE-AÖ-Y)

18.01.2017 14:04:24 TSI
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