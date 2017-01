YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;

Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;

- ' İkinci devrenin sonunda en kötü ihtimalle play off oynayarak finale kalmayı düşünüyoruz'



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor başkanı Yakup Yerlikaya transfer dosyasından, puan durumuna kadar çeşitli soruları yanıtladı. Yerlikaya, "İkinci devrenin sonunda en kötü ihtimalle play off oynayarak finale kalmayı hedefliyoruz" dedi.

Niğde Belediyesi yerleşkesinde yapılan basın toplantısında konuşan Yakup Yerlikaya spor gündemine dair soruları cevaplandırdı. Yerlikaya gazetecilere yaptığı açıklamasında ilk yarıyı yedinci sırada bitirdiklerini söyledi. Yerlikaya; ''İkinci lige ilk çıktığınız sene takımımız iyi bir performans göstererek ilk yarıyı yedinci sırada 26 puanda bitirdi. Ufak tefek hatalardan ders alarak ilk yarıyı bitirdik. Son dakikalarda da yediğimiz goller olmasa ilk üçte dahi bitirebilirdik. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı hazırlıklarına geçmeden önce Antalya kampı sonrasında Niğde'ye gelerek ilk maçımızda Eyüpsporu ağırladık. İyi bir hazırlık kampı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Tabi bunun meyvesini ilk maçta gördük" dedi.

Yerlikaya, "Eksik futbolcularımız da vardı ama iyi maç çıkardık. Eyüpspor bizden daha iyi durumda. Biz iyi bir mücadele verdik. Sezonun en iyi mücadelesini verdik. Sezon başında çağrı tekin Furkan Özyurt bunlar bizimleydi. Bazı futbolcularımız oynayacakları bir kulübe gitmek istediklerini söylediler. Tabi bizde anlaştık. Bizde bazı futbolcularımızla anlaştık. Bir futbolcumuz bizimle anlaşmasına rağmen son dakika hamlesiyle bizden ayrıldı. Bur da ben şunu söylüyorum. İlk defa bir futbolcu beni aldattı. Benim sözüm söz dedi sonra biz kendisini kampa gönderdik. Sonra Elazığspora gitmek istediğini söyledi. Biz onun sözüne güvenerek yerine oynayacak futbolcumuzu göndermiştik. Ama Adem Alkaş bize ihanet etti. Sağ beke transfer yapmak zorunda kaldık. Hatay spordan ilhan Akan'la anlaştık. Zaten imzaları attıktan sonra sizinle de paylaşacağız. Ayrılan futbolcularımızın emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Transfer, stat ve ikinci yarı hedefleriyle ilgili konuşan Yerlikaya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ''Yine oyuncumuz Rıdvan Tepecikspor'a transfer oldu. Bizim eksiğimiz santrfor eksiğimiz bununla ilgilide çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stat konusuyla ilgili kulüp olarak bir durumumuz yok. Bu iş siyasilerin, Gençlik Spor Bakanlığının işi. Gönül ister ki daha büyük stat olsun daha fazla seyircimiz gelsin isteriz. Belediye Başkanımız da Bakanlıkla görüştü önümüzdeki günlerde belirli bir şeyler olur diye düşünüyoruz. Bizim en çok sıkıntımız tesis. Tesisimizin durumu belli oyuncularımız daha rahat yaşayabileceği tesise ihtiyacımız var. Sezon başında bu sene düşmesin gibi paylaşımlar yorumlar oluyor. 1 puan kaybettiğimizde hemen eleştiriliyoruz. İlk çıktığımız sezon bu şekilde yükselmemiz büyük başarıydı. Yönetim olarak, futbolcular olarak, teknik heyet ve taraftar olarak inanmak zorundayız. Hedefimiz şampiyonluk ama neler olur bilemeyiz. Rakip takımlarımız da takviyeler yapıldı. Biz az transfer yaptık ama ikinci devreyi en kötü ihtimalle play off oynayarak ve bunda da finale kalmayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.

(YE-AÖ-Y)



18.01.2017 14:02:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER