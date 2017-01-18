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Karayollarından trafik uyarısı



ESKİŞEHİR (İHA) - Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, NEO köprüsünün hasar gören kirişinin değiştirilme çalışmaları kapsamında değişecek olan trafik istikameti hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Neo köprüsünün hasar gören kirişinin değiştirilmesi çalışmaları esnasında 17 Ocak 2017 ile 20 Ocak 2017 tarihleri arasında 00.00 - 06.00 saatleri arasında Eskişehir - Bursa istikametindeki trafik, Tepebaşı ışıklı kavşağından şehir içi İsmet İnönü Caddesinden verilip, İsmet İnönü köprüsünden Ankara istikametine tekrar devam edecektir. Diğer çalışma saatlerinde, trafik akışı iki şerit üzerinden Ankara istikametine verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

(AS-MET-Y)



18.01.2017 14:05:39 TSI

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