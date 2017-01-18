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Kızılay'ın çağrısına destek artıyor

- Sendika üyeleri kan bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek çıktı.

Siirt Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene, Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriye Butur, Yener Tanık, İl Sağlık Müdürü Serkan Aslan, Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür, Sağlık Sen Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanları ve sendika üyeleri katıldı. Sağılık Sen Siirt Şubesi Başkanı Eviz, Kızılay Genel Merkezi'nin stokta kan ihtiyacının azalması üzerine yaptığı çağrıya destek vermek için kan bağışında bulunacaklarını söyledi.

Bu yılki organizasyonun Kızılay Şubesi ile birlikte yürütüldüğünü aktaran Eviz, "Bize destek veren Hak -İş'e bağlı Özgür Büro İş, Hizmet-İş, Güvenlik-İş sendikalarının katılımıyla bugün kan bağışını düzenliyoruz. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi 'hayırlı işlerde yarışınız'. Biz de bu bağlamda Kızılay Genel Başkanlığımızın çağrısına kulak vererek, tüm şubelerimizle bu ay içinde kan bağışı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. STK olarak sorumluluğumuzun ve toplumun öncüsü olduğumuzun bilincinde olduğumuz için bu tür durumlarda topluma yol göstermek için bilinçlendireceğiz. Bugün bağışlayacağımız kan hemen lazım olmayabilir; ama bir depremde veya bir doğal afette çok önemli bir ihtiyaç olacaktır" dedi.

Desteğinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Siirt Belediye Başkan Yardımcısı ve Kızılay Şubesi Başkanı Yener Tanık, bir ünite kanın hayat kurtardığını belirterek, bu bilinçle tüm halkı kan bağışlamaya davet etti. Yapılan konuşmaların ardından sendika üyeleri, hastane içinde kurulan seyyar stantlarda kan bağışında bulundu.

(MND-AKK-Y)



18.01.2017 14:06:46 TSI

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