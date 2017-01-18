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Kaymakam Uzan'dan belde ziyareti



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Elmakaya beldesini ziyaret ederek, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, beraberindeki Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile Elmakaya beldesini ziyaret etti. Bir kahvehanede belde sakinleriyle bir araya gelerek sorunları hakkında bilgi alan Uzan, "Hizmet getirme noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızla, kurumlarımızla birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Fırsat buldukça bundan sonra belde ve köy ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve beraberindekiler, daha sonra Elmakaya İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, buradaki öğrencilere bot ve kırtasiye yardımında bulundu.

Elmakaya Belediye Başkanı M. Emin Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Uzan ve beraberindekiler, daha sonra beldeden ayrıldılar.

(MSA-Y)



18.01.2017 14:10:26 TSI

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