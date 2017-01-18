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Muhtarlıklar Dairesi'nden Saruhanlı'da inceleme



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, şehri karış karış dolaşan Muhtarlıklar Dairesi, sorunları yerinde inceliyor, tespit ediyor ve sorunların çözümü için ilgili dairelerle irtibata geçerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, süregelen yağışların ardından Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Arslan'ın programı Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nde başladı. Burada Koordinatör İşleri Müdürü Nuri Gürcan ile bir araya gelen Arslan, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Muhtarlıklar Daire Başkanı Arslan ve heyetinin ilk ziyareti Lütfiye Mahallesi'ne oldu. Büyükşehir heyeti, Lütfiye Mahalle Muhtarı Nazım Akar ile bir araya geldi. Muhtar Akar, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın tarımsal sulamada önemli destekler sağladığını söyledi. Altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Lütfiye Mahalle Muhtarı Nazım Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Muhtarlıklar Daire Başkanı Arslan ve beraberindekilerin ikinci durağı Taşdibi Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Ali Çakal ile Taşdibi İlkokulu yöneticileri ile bir araya gelen Arslan, okul yolunun düzeltilmesi için yapılan talebi aktardı ve hemen çalışmalar başladı. Muhtar Çakal, MASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının sona yaklaştığını hatırlattı ve ekiplere teşekkür etti.

Muhtarlıklar Daire Başkanı Arslan'ın son durağı Kayışlar Mahallesi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da Kayışlar programına dahil oldu. Muhtar Baki Ulu ile görüşmeler yapan Arslan, 2017 yılı programı kapsamında mahalleye altyapı projesinin kazandırılacağını müjdeledi.

(AY-Y)



18.01.2017 14:13:17 TSI

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