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Kara, esnaf odalarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi



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TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, esnaf odalarını ziyaret ederek sorunları dinledi, çözüm önerileri konusunda oda başkan ve yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu.

TESOB Başkanı Metin Kara, beraberinde Genel Sekreter Ömer Kayıkçıoğlu ile trabzon'da bulunan çok sayıda esnaf odası başkanını makamlarında ziyaret etti. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunan TESOB Başkanı Metin Kara, "Odalarımız birliğimizin temelini oluşturuyor. Esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu tür ziyaretleri daha sık periyotlar halinde yapmaya çalışacağız. Belli başlı sorunları zaten biliyoruz. Her oda başkanımızdan sorunlarla ilgili bilgi aldık. Onların çabalarına biz de üst birlik olarak destek vereceğiz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



18.01.2017 14:11:13 TSI

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