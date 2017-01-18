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Haliliye Belediyesinden kadın istihdamına büyük destek



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri, dikiş, kuaför ve okuma yazma kursu ile kadınların iş hayatına atılmalarına olanak sağlıyor.

Pozitif ayrımcılıkla, yaşamın her alanında kadınların yer almasını isteyen ve kadınlara yönelik uyguladığı projelerle takdir toplayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un isteği doğrultusunda kurulan Destek ve Aile Eğitim Merkezi 4. dönem eğitimlerine başladı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde yetişkin kadınlara yönelik ücretsiz dikiş, kuaför ve okuma yazma kursu açıldı. 4'üncü döneminde yetişkinlere yönelik verilen kurslarla eğitim merkezi, kısa sürede kadınların yaşam merkezi haline geldi.

Meslek öğrenirken aile ekonomisine katkı da sağlanıyor

Ev kadınlarının meslek edinmesi amacıyla başlatılan dikiş kursunda 12 kadın kursiyer bulunuyor. Dikiş kursu alan kadınlar ayrıca eğitimleri sırasında yaptıkları ürünleri satıyor. Elbiseden bez bebeklere kadar birçok ürünü işleyen kadınlar ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerinde de katkı sağlıyor. 3 ay süre ile eğitim gören kadınlar kurs bitiminde Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. 4'üncü dönemine girilen dikiş kursunda daha önce 36 kadın kursiyer sertifika aldı. Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde kuaför kursunda da 12 kadın kursiyer bulunuyor. 3 ay süre ile eğitim gören kadınlar eğitimlerinin ardından Milli Eğitim onaylı sertifika alıyor. Sertifikalarını alan kadınlar ayrıca kalfalık ve ustalık belgesi almaya da hak kazanıyor.

Kadınlar okuma yazma öğreniyor

Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde kadınların en çok ilgisini çeken kurs ise okuma yazma kursu. Okuma yazma kursunda da 12 kursiyer eğitim alırken, kursiyerler 45 günde eğitimini tamamlayarak sertifika alıyor. Eğitimlerini tamamlayarak Milli Eğitim onaylı sertifika alan kadınlar 2'nici aşamada Milli Eğitimden mezuniyet belgesi almaya hak kazanıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinin yanı sıra Devteşti ve Ulubatlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi de faaliyet sürdürüyor. Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerine kayıt yapmak isteyen vatandaşlar ise, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ve destek merkezlerine başvuruda bulunabilir, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattında da bilgi alabilir.

(Şİ-SD-Y)



18.01.2017 14:14:00 TSI

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