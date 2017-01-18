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İl Jandarma Komutanı Albay Şen'den, SESOB'a ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:10
İl Jandarma Komutanı Albay Şen'den, SESOB'a ziyaret
İl Jandarma Komutanı Albay Şen'den, SESOB'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.
SESOB Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ziyarette yaptığı konuşmada Sivas'ın huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını, bu çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerin çok önemli olduğunu belirterek birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
SESOB Başkanı Beşir Köksal ise esnaf teşkilatı olarak emniyet ve jandarmanın gücünü sürekli yanlarında hissettiklerini dile getirerek,"Sivas'ımızın emniyeti merkezi yerlerde emniyete, diğer bölgelerde ise jandarmamıza emanettir. Her zaman iki kurumumuzun da gücünü yanımızda hissettik ve hissetmeye de devam edeceğiz. Ülkemizde ve gerekse de ilimizde asayiş ve huzur varsa güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Esnaf teşkilatı olarak kanun ordusu, cefakar, fedakar jandarma teşkilatı ile dün olduğu gibi bugünde el ele, omuz omuza vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri ziyaret ederek sohbet eden komutanımıza teşekkür ediyor, ilimizin huzuru ve güvenliği için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
(UY-AÖ-Y)

18.01.2017 14:14:36 TSI
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