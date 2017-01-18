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Ordululardan Halep'e beslenme yardımı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:11
Ordululardan Halep'e beslenme yardımı
Ordululardan Halep'e beslenme yardımı
- TÜGVA Ordu Temsilciliği tarafından Halep'te mağdur olan insanların beslenme ihtiyacında kullanılmak üzere açılan yardım kampanyasında bir ayda 20 bin TL toplandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilciliği tarafından Halep'te iç savaş sebebiyle tahliye edilen mağdur insanların beslenmesine yardımcı olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 20 bin TL toplandı.
TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler, gerek Halep'te kalan gerekse Halep'ten tahliye edilen insanların beslenme konusunda büyük sıkıntı yaşandığını, özellikle ekmek yapımı için un ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu sebeple gerek Halep'te yaşayan gerekse tahliye edilen insanlara bir Müslüman ve bir insan olarak yardım eli uzatmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirten Güler, "IHH başta olmak üzere diğer STK'ların giyim yardımının dışında biz Halep'te beslenme konusunda büyük sıkıntı yaşandığını gördük. Özellikle büyük oranda ekmek yapımı için un ihtiyacı vardı. Bu sebeple bir ay önce başlattığımız kampanya ile Orduluları Halep'te katliama uğrayan insanlara bir Müslüman, bir insan olarak yardım eli uzatmaya davet ettik. Kampanyada açıkladığımız banka hesap numarasına bir çuval un bedeli olan 60 TL'nin yatırılabileceğini belirttik. Bir aylık süre de yaklaşık 20 bin TL toplandı. Bu miktarı yakın zamanda IHH yetkililerine teslim edeceğiz" dedi.
(MAK-SLH-Y)

18.01.2017 14:15:49 TSI
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