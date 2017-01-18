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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Ataç belde evi kursiyerleriyle buluştu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:11
Başkan Ataç belde evi kursiyerleriyle buluştu
Başkan Ataç belde evi kursiyerleriyle buluştu
- Tepebaşı'nda bilgilendirme toplantıları devam ediyor
- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç;
- "Belde evlerinde siyaset yok hizmet var"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belde evlerinden yararlanan kursiyerler ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Ataç bilgilendirme toplantıları kapsamında Aşağısöğütönü Belde Evi ve Bahçelievler Meslek Edindirme Kursu kursiyerleri ile bir araya geldi. Burada kursiyerlere seslenen Başkan Ataç, belde evlerinin kurulma amacının kadınları evden çıkarmak olduğunu söyledi. Başkan Ataç, "Şu an 30 belde evimiz var. Belde evlerimiz Türkiye'de marka oldu. Biz herkesi önemsiyoruz, herkese eşit hizmet veriyoruz. Tepebaşı'nda yapılan projeler Türkiye'de ilk olan projelerdir. Burası için proje hazırladık ve AB'den 5 milyon Euro hibe aldık. Burada bulunan Yaşam Köyü'nü akıllı kent haline getireceğiz. İhalesi bitti, inşaatına başlanacak. Amaç, buradaki konutlarda enerji kaybını önlemek. Daha sonra güneş enerjisi ile burada enerji üretilecek ve doğalgaz ve enerji kullanımı daha az seviyelere inecek. Bu proje Türkiye'de tek eşi enderi olmayan bir proje. 2019 yılında bitecek. Yaklaşık 250 vatandaşımız yararlanacak. Biz siyaset yapmaya değil, hizmet yapmaya geldik. Belde evlerimizde siyaset yok, sadece hizmet var. Belediyemiz her zaman sizlerin yanında, bizler de sizlerin yanındayız. Vatandaş belediyesine, belediye de vatandaşına güveniyor. Ayrıca sizlere bir müjde daha vereyim, 30 belde evinde girişimcilik kurslarına başlayacağız" dedi.
(KA-MET-Y)

18.01.2017 14:16:00 TSI
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